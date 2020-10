Mara Maionchi positiva al Coronavirus, focolaio nel talent

Mara Maionchi positiva al Coronavirus e ricoverata in ospedale a Milanoin via precauzionale. Italia’s Got Talent possibile focolaio

In mezzo ai molti Vip positivi per il Coronavirus spunta da oggi anche Mara Maionchi. La produttrice e giudice di molti talent di successo è ricoverata in un ospedale milanese, città nella quale vive, ma le sue condizioni al momento non destano preoccupazioni. Una notizia che è stata confermata dal suo staff: nessujna preoccupazione, è nelle mani dei medici, ottime mani.

La Maionchi potrebbe essere stata contagiata sul set della nuova edizione di Italia’s got Talent, così come Federica Pellegrini che insieme a lei, Frank Matano e Joe Bastianich forma la giuria. Ma il contagio sembra avere colpito anche alcuni concorrenti, tecnici e produttori.

La produzione assicura che c’è stato il massimo rispetto dei protocolli anti-contagio, a partire da misurazione della temperatura e test molecolari prima della trasmissione. Eppure il focolaio preoccupa. Le registrazioni in ogni caso sono terminate domenica 11 ottobre e fino ad allora tutti i test avevano dato esito negativo.

Federica Pellegrini sta meglio e risponde anche agli haters: “Ho la coscienza a posto”

Mara Maionchi è in buona compagnia, perché nei giorni scorsi anche Federica Pellegrini ha comunicato di essere positiva anche se asintomatica. Ormai è passata una settimana, la campionesa azzurra sta meglio e nelle ultime ore ha ritriovato la forza per combattere contro i soliti haters.

Questa volta non le hanno perdonato l’uscita di casa, come ha raccontato lei stessa, per accompagnare la mamma a fare il test. La Pellegrini si è giustificata dicendo che era una necessità perché la mamma non è pratica di Verona dove vive lei. Ma soprattutto l’autorizzazione era arrivata da una dottoresa della Asl locale.

Al ‘Corriere della Sera’ ha espresso tutta la sua amarezza: “Finché sbaglio una gara e mi dicono che non valgo niente, vabbè. Ma le accuse di scorrettezza, gli insulti personali… C’è una marea sommersa e trasversale che aspettava il momento buono per venire fuori. Ma non si può vivere con la paura di non essere sempre perfetti. Ho la coscienza a posto”.

Intanto però ha anche confermato che il Covid-19 non le ha lasciato tracce nei polmoni, quella che era la sua preoccupazione maggiore. Lunedì prossimo farà un nuovop tampone di controllo e se sarà negativo potrà poi sostenere la visita medica per riprendere gli allenamenti.