Italo, dal Governo non arrivano i fondi: “Pronti a fermare le corse”

In crisi a causa del Covid-19 anche la compagnia Italo, che senza fondi dal Governo non riesce ad andare avanti e rischia di fermare le corse.

La pandemia da Covid-19 ha messo a repentaglio anche le compagnie di trasporto, come Italo, che senza i soldi del Governo rischia di fermare tutte le corse. Infatti, con una nota ufficiale, Luca Cordero di Montezemolo ha ricordato che il Governo ha disatteso i suoi impegni ed a novembre ancora devono arrivare i fondi promessi dallo Stato.

Poi dopo aver scaricato le colpe sui capi di Stato, sulla nota si legge: “A questo punto se non arrivano i fondi promessi in tempi brevissimi, Italo sarà costretto a fermarsi“. Un possibile stop delle corse sarebbe una sconfitta non solo per la compagnia, ma per il paese intero come annuncia lo stesso Montezemolo. Infatti la cconcorrenza nei treni ha consentito di ridurre del 40% le tariffe, con Italo che ben presto è diventato un vero e proprio modello per i paesi Europei. Andiamo a vedere le parole del presidente di Italo nel suo lungo sfogo.

Italo, mancano i fondi del Governo: “Solo annunci, Paese bloccato e senza visione”

Dalla nota pubblicata sul proprio sito, emerge tutta la delusione di Luca Cordero di Montezemolo, che afferma la mancanza di fondi dal Governo. Infatti come annuncia il presidente della compagnia, al momento sono arrivati solamente annunci con un Paese che appare bloccato. Inoltre Montezemolo ha fatto riferimento a tutti i piccoli imprenditori, che stanno soffrendo ancora di più la pandemia da Covid-19.

Il dispiacere del presidente di Italo è evidenziato dalle parole sui suoi treni, ricordando che sono puliti come cliniche e con un grande ricambio di aria. Infatt Montezemolo ha continuato affermando che ad oggi sui treni ad alta velocità si viaggia al 50%, mentre sul trasporto locale all’80% o al 100%, senza controlli e con pericolosi ammassamenti.

Infine tra gli errori evidenziati da Montezemolo c’è il mancato rafforzamento del trasporto locale, e i treni disponibili di Italo potrebbero rafforzare la sicurezza e ridurre gli assembramenti nei treni regionali. Infine il presidente ha concluso ricordando che non mette in discussione l’impegno del Governo, ma bisogna evitare che il Covid diventi un paravento.

L.P.

