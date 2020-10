Incidente a Torino, auto si ribalta: muore madre, grave il figlio 

Incidente a Torino, epilogo drammatico: muore madre 33 enne, gravissimo il figlioletto di cinque anni operato d’urgenza. Ecco cosa è successo.

Terribile incidente stanotte a Torino. Come riporta l’ANSA, il bilancio è di una donna morta e due feriti tra cui anche un bambino di cinque anno attualmente in prognosi riservata. Il sinistro sarebbe avvenuto attorno alla mezza notte sulla statale 26, nei pressi della nuova rotonda costruita nei pressi della Carolina.

Incidente a Torino, muore una madre di 33 anni

Erano tutti a bordo di un’unica vettura, una Fiat Stilo che si è addirittura ribaltata. Ma non si è trattato di uno scontro. Il conducente, un 26enne, ne ha infatti perso il controllo della vettura in prossimità del cantiere causando la tragedia. Al suo fianco c’era appunto la moglie, 31enne, sbalzata dall’abitacolo e purtroppo morta sul colpo.

Il piccolo è stato invece soccorso dal personale medico giunto poco dopo ed è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in rianimazione e i medici non lo considerano ancora fuori pericolo. Meno gravi le condizioni del padre, il quale, in attesa di ulteriori verifiche su quanto accaduto, è stato denunciato per omicidio stradale.

