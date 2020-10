Fico: “Ok al salario minimo, ma serve un dibattito serio”

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, ha parlato del salario minimo a margine del Festival del Lavoro

Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha parlato, a margine del Festival del Lavoro, della possibilità di introdurre il salario minimo come accade in altri paesi. “Garantire centralità e dignità al lavoro di tutti i cittadini, contrastare la deprivazione e la perdita dei diritti, in particolare di chi è maggiormente esposto ai rischi del precariato, è una priorità. Serve, dunque, un dibattito alto e serio sull’introduzione di un salario minimo. C’è da parte nostra il dovere di assicurare sempre ai lavoratori condizioni di sicurezza e di qualità. Sono questi i fili lungo i quali deve muoversi l’impegno delle Istituzioni per affrontare le complesse sfide che ci attendono”.

Fico: “Tutte le forze politiche devono collaborare per i prossimi obiettivi”

Ieri sera Roberto Fico ha scritto un post su Facebook con la speranza di un confronto tra forze politiche: “Serve un lavoro comune, con confronti costruttivi. Tra tutti i gruppi parlamentari serve una collaborazione per il miglior lavoro possibile”. Poi rivela: “Oggi ho presentato una serie di proposte da istituire per essere pronti ad ogni tipo di situazione. C’è anche la possibilità del voto a distanza per i deputati in quarantena. Su questa come su altre soluzioni per riorganizzare spazi e lavori continueremo a confrontarci. Per costruire un diritto parlamentare dell’emergenza occorre infatti partire dalle intese fra i gruppi parlamentari. Nelle prossime settimane la Camera sarà chiamata ad assolvere fondamentali compiti legislativi, in particolare la legge di bilancio. Abbiamo una grande responsabilità davanti al Paese, ed è necessario che si collabori”.

