Diletta Leotta si scatena con la canzone dell’estate: web in tilt – VIDEO

Diletta Leotta è in grado di mandare in visibilio i fan non solo quando mostra le curve mozzafiato del suo corpo, ma anche grazie alla sua voce od alle sue movenze. In tal senso, l’ultimo video storia pubblicata su Instagram la vede intenta ad intonare qualche verso di una delle canzoni più quotate del primo periodo estivo. Si tratta di Good Times di Ghali.

Diletta Leotta e l’amore per la famiglia

Diletta Leotta ha un amore smisurato per la sua famiglia e lo racconta nel suo libro uscito qualche mese fa. “Ho tatuato il nome di Ofelia, mia madre, sul polso destro. Lei è il sole, tutto ruota intorno a lei come succede nelle famiglie matriarcali siciliane”. Poi spiega di aver ereditato da lei coraggio, forza e grinta. Non mancano anche parole al miele per il padre, da cui invece ha ereditato la socievolezza a sua detta. “E’ avvocato e da ragazzina mi portava in tribunale con sé. Lo vedevo salutare sempre tutti, ridere e scherzare: era uno show”.

