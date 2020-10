Diletta Leotta mostra il cellulare, la famosa e famosissima show girl italiana si è fotografata mentre tiene il suo smartphone tra le mani.

Diletta Leotta non ha certo bisogno di presentazioni, parliamo infatti di una delle donne più amate e invidiate dell’Italia. La bellissima e biondissima ragazza di origini siciliane qualche giorno fa si è fatta fotografare mentre teneva in mano il suo nuovo cellulare, mostrandolo proprio alla camera. Come si vede l’inquadratura è molto bella e la ragazza, messa alla destra dell’obiettivo, risplende di luce proprio mentre viene colpita dai raggi solari dell’ultimo sole della giornata. La composizione è davvero celestiale, con i colori dell’ocra e del del verde e del blu che si mescolano sullo sfondo. In primo piano, inevitabilmente, trionfano la donna italiana, che con il suo corpo sinuoso non può fare altro che rendere l’inquadratura più interessante all’osservatore, ovvero a tutti noi.

Diletta Leotta mostra il cellulare, ma guardano tutti da un’altra parte! – FOTO



La donna tiene in mano il suo smartphone e lo mostra con fierezza a tutti. Si tratta ovviamente di una campagna pubblicitaria hi-tech, per fare un po’ di pubblicità ad un noto marchio di smartphone. Dovrebbe essere lui il protagonista assoluto dello scatto che Diletta Leotta ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta addirittura 7.1 milioni di followers, una cifra pazzesca. Tuttavia non è il cellulare a catturare l’occhio dello spettatore, bensì, come al solito, proprio la bella e bionda siciliana e le sue forme. La donna buca letteralmente lo schermo, monopolizzando le attenzioni e lo sguardo di noi spettatori, che vediamo la scenetta idillica sui nostri cellulari. Di certo in tanti avranno visto la fotografia, ma non siamo certi che altrettante persone si siano interessate allo smartphone che si cercava di pubblicizzare.