Covid-19, Fontana: “Possibile lockdown se l’impennata non rallenta” 

“Se l’impennata di contagi non dovesse assestarsi nei prossimi giorni, potrebbe scattare un nuovo lockdown”. Lo annuncia Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, intervenuto in mattinata ai microfoni di SkyTg24. “Se invece dovesse anche solo rallentare, non necessariamente fermarsi ma frenare, si potrebbe evitare”, ha continuato il politico.

L’intenzione, ovviamente, è quello di evitare una nuova chiusura totale. E il coprifuoco scattato nei giorni scorsi e le altre direttive hanno proprio questo scopo: “Quello che abbiamo fatto come provvedimenti va nella direzione di contenere il contagio. Chiaro che bisogna controllare e monitorare giorno dopo giorno e decidere se andare avanti con questi provvedimenti o se servano interventi più gravi”.

Covid-19, Fontana: “Lockdown da evitare ma possibile”

Tradotto: se questi provvedimenti si riveleranno insufficienti, allora bisognerà optare per una stretta ancor più dura. Ma “è chiaro che noi cerchiamo di fare in modo che si arrivi gradualmente e che si evitino quegli interventi che si rivelano troppo gravi”, ha evidenziato il presidente regionale. “L’impegno della Regione – continua Fontana – al momento è quello di cercare di arrivare gradualmente a un risultato, così da evitare dei provvedimenti che rischiano di essere strumenti tropo severi per i cittadini e gravi per l’economia e la vita ordinaria”.

Ma il verdetto non dipenderà dalle autorità locali e nazionali, piuttosto dai dati che si registreranno nei prossimi giorni. “Se le cose dovessero continuare a peggiorare, ci saranno altri scenari”, conferma Fontana quando gli si chiede appunto di un lockdown territoriale. E non nasconde la propria tensione per il momento: “Sono preoccupato, questo è un film che abbiamo già visto e dobbiamo arginare la situazione prima che diventi troppo grave. Chiedo uno sforzo e la collaborazione di tutti i cittadini per evitare il peggio”.

