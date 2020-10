Covid-19, cento scienziati lanciano l’allarme: “Misure drastiche subito”. Bisogna intervenire nei prossimi 2-3 giorni per evitare che la situazione possa sfuggire definitivamente di mano

La situazione legata al coronavirus in Italia sta prendendo contorni preoccupanti. Aumentano i tamponi processati e di proporzionalmente salgono i positivi, superiori ai 16mila nella giornata di ieri. Numeri spaventosi che hanno di gran lunga abbattuto i precedenti record negativi di marzo e aprile. Una curva in continua crescita che ha indotto un’inversione di tendenza da parte del Governo. Chiusure parziali in tutta Italia e ritorno al coprifuoco, come misure di primo approccio all’emergenza, a cui potrebbero seguire dei veri e propri lockdown generalizzati. Sono di questa idea anche 100 scienziati, che hanno deciso di scrivere una lettera aperta a Sergio Mattarella e Giuseppe Conte.

Sulla base dei dati diffusi dal fisico Giorgio Parisi, secondo cui presto si potrebbe arrivare a 500 morti al giorno, i ricercatori chiedono un immediato intervento delle istituzioni.

“Riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia“, si legge nel testo della missiva condivisa dall’AdnKronos.

“Come scienziati, ricercatori, professori universitari, riteniamo di chiedere un giro di vite in base alle stime riportate nell’articolo del Presidente dell’Accademia dei lincei, professor Giorgio Parisi, pubblicato nelle scorse ore nel blog dell’Huffington Post“.

Covid-19, cento scienziati lanciano l’allarme: “Bisogna intervenire nei prossimi 2-3 giorni”

A firmare l’appello indirizzato alle massime cariche dello Stato, ci sono tra gli altri Gianfranco Viesti, economista dell’Università di Bari, Carlo Doglioni geologo e presidente Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, Alfio Quarteroni, matematico applicato, Enzo Marinari, ordinario di Fisica alla Sapienza, Roberta Calvano, ordinaria di Diritto costituzionale Unitelma Sapienza, Piero Marcati, prorettore Gran Sasso Institute e Alessandra Celletti astronoma vicepresidente Anvur.

“La necessaria attenzione al settore economico, che ha indirizzato le scelte finora, deve lasciar spazio alla priorità sanitaria. Il diritto alla salute individuale e collettiva, sancito dall’art. 32 della Costituzione, deve essere la stella polare delle attuali misure da prendere“.

L’idea degli scienziati è quella di bloccare per almeno 15 giorni la vita sociale, sulla scorta di quanto avvenuto lo scorso marzo, per evitare di dover ricorrere poi ad un lockdown più lungo in futuro. “Perdendo tempo ora si rischia di tornare ad avere 500 morti al giorno”.

