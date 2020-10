Coronavirus, Zampa conferma: “La scuola non chiuderà”. Il sottosegretario alla Salute ha smentito un blocco totale dell’istruzione nelle prossime settimane

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, è tornata a parlare del tema scuole ai microfoni di InBlu Radio, canale cattolico della Cei. “Sono certa che le aule resteranno aperte anche nelle prossime difficili settimane”.

“Stiamo facendo una grande dose di tamponi per tracciare il più possibile i contagi. Siamo passati dai 25mila di marzo ai 170mila attuali. L’obiettivo sarà quello di arrivare presto a 200mila“.

Poi sulla scuola aggiunge: “Serve lo sforzo di tutti per proseguire in sicurezza. I ragazzi delle superiori dovranno ricorrere a turni per evitare di avere un sovraffollamento delle aule ma soprattutto dei mezzi pubblici per raggiungere gli Istituti. Magari entrare scaglionati tra mattina e pomeriggio, conciliando l’impegno dei docenti”.

Coronavirus, Sandra Zampa: “La scuola non chiuderà”. Il ministro Azzolina conferma l’impegno del Governo

Un problema quello della scuola che rimane al centro dei discorsi politici. Dalla riapertura di settembre sono stati registrati migliaia di casi di positività al Covid tra studenti e personale docenti. Le misure di distanziamento e protezione individuale stanno funzionando in parte, soprattutto quando si ha a che fare con le classi più giovani. L’uso della mascherina e il gel per le mani a volte può risultare difficoltoso, così come mantenere le aule non troppo affollate. Una serie di accorgimenti fondamentali per non dover ricorrere alla chiusura totale. Le Università hanno già predisposto corsi online nel 75% dei casi, mentre le superiori alterneranno la frequenza in loco per evitare di avere più de 50% degli studenti contemporaneamente. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha partecipato ieri vertice mondiale organizzato dall’Unesco, proprio per discutere delle difficoltà della scuola in periodo di pandemia. Uno sforzo internazionale congiunto per non compromettere la didattica dei ragazzi in questo difficile momento.

