Gattuso chiede rinforzi e De Laurentiis sembra essere intenzionato ad accontentare il tecnico calabrese acquistando un grande giocatore dalla Premier.

Il Napoli dopo la bellissima vittoria contro il Benevento, non ha saputo replicare lo stesso nella gara d’esordio in Europa League. I partenopei avevano travolto con quattro reti i neo promossi del Benevento, ma contro l’AZ ne sono usciti sconfitti.

Per il tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, pesa ma come ha affermato egli stesso: “Non ho colpe da attribuire ai miei ragazzi”. Il Napoli in campo è riuscito a creare situazioni da gol e avrebbe meritato di pareggiare la partita.

Il Napoli necessita di rinforzi sulla corsia laterale di sinistra difensiva, un’alternativa a Hysaj e il Presidente azzurro De Laurentiis sembra essere intenzionato a intervenire sul mercato già a gennaio per rinforzare il reparto.

Calciomercato Napoli, Gattuso chiede un rinforzo: può arrivare dalla Premier

Il Napoli ha una rosa ricca di giocatori di qualità, ma per diventare l’anti Juve ha bisogno di alternative ai titolari di qualità. Il primo reparto che andrebbe rinforzato è quello della corsia di sinistra difensiva.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il Napoli sarebbe interessato ad acquistare il terzino ex Roma Emerson Palmieri. Il brasiliano è attualmente al Chelsea e il tecnico dei Blues, Lampard, non lo ha mai impiegato in campo.

Su Emerson Palmieri nella scorsa sessione di mercato estiva erano forti gli interessi di Inter e Juventus, ma nelle ultime ore sembra essere concreta la possibilità che arrivi in Italia, sponda Napoli.

Il giocatore classe 1994, su transfermarkt.it è valutato 18 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire per 15 milioni di euro e per il Napoli questo rappresenterebbe un ottimo affare.

