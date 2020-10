Calciomercato Juventus, assalto al top player del Real: pronti 70 milioni

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto al centrocampista top player del Real Madrid: in serbo 70 milioni per convincere Perez

Il Real Madrid ha iniziato la stagione deludendo e le ultime sconfitte contro Cadice e Shakthar hanno messo in seria discussione il posto di Zinedine Zidane in panchina. Nel prossimo match contro il Barcellona si giocherà il posto. Pronto già Massimiliano Allegri che accetterebbe ben volentieri un’occasione del genere.

A deludere in questi mesi sono diversi calciatori dei Blancos, tra cui il mediano Casemiro. A tal proposito, la Juventus avrebbe nuovamente messo gli occhi sul vecchio pallino.

Secondo quanto riferito da Don Balon, la dirigenza sarebbe pronta a soddisfare la richiesta di Florentino Perez che è pari a 70 milioni di euro. Ad ostacolare l’arrivo di Casemiro alla Juventus potrebbe essere il Chelsea.

LEGGI ANCHE—> Covid, focolaio Roma femminile Primavera: più di dieci positività

Calciomercato Juventus, la situazione di Dybala

Paulo Dybala potrebbe andar via da Torino in estate. Le trattative per il rinnovo non procedono al meglio, in più ci sono stati dissapori con il tecnico Pirlo negli ultimi giorni. Il calciatore argentino, per rinnovare, vorrebbe 15 milioni di euro, mentre la dirigenza rimane ferma a 10 milioni di euro. Real Madrid e Barcellona sono pronte a prenderlo, però, dovranno sborsare una cifra tra gli 80 ed i 100 milioni.

Per sostituirlo di pensa a calciatori come Son del Tottenham, Salah del Liverpool e resta il sogno Mbappé del PSG. Il vero sogno di mercato resta il giovane bomber Haaland, attualmente al Borussia Dortmund, che è pronto a prendere la scena del calcio mondiale in futuro.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, colpo low cost in difesa: può arrivare a gennaio