Amazon vuole la Serie A, il famoso marchio creato da Jeff Bezos starebbe puntando seriamente all’acquisizione dei diritti tv.

La Serie A sta attirando sempre più persone e per questo motivo potrebbero esserci degli sviluppi interessanti all’orizzonte. Con l’arrivo di superstar come Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e altri, il campionato italiano sta finalmente entrando in una nuova fase di splendore internazionale, almeno per quanto concerne le big. I nomi che entrano in Italia non sono più solo giovani promesse e sostituti di campioni uscenti, ma a loro volta dei campioni e dei fuoriclasse che vogliono ancora dimostrare tanto. E per farlo scelgono un campionato che è rinomato per la tattica e per le difese impenetrabili come la Serie A. Per questo Amazon ci sta facendo più di un semplice pensiero, e anzi si prepara all’assalto.

Amazon vuole la Serie A, ecco come potrebbero variare i prezzi

Sky ha perso i diritti per la trasmissione della Serie A tramite internet. Un pezzo importante che garantiva di fatto una certa posizione di forza alla piattaforma, che ora dovrà cercare di fare i conti con un po’ di competizione. Per quanto riguarda i diritti di trasmissione via internet e streaming, anche Amazon si unisce alla corsa insieme a Netflix. Parliamo di due colossi dell’intrattenimento con budget veramente importanti e per questo potrebbe anche esserci una vittoria proprio di queste due piattaforme, o almeno una di queste due. Amazon ha già preso i diritti per la Champions, manca solo l’ufficialità. Chissà che alla fine l’azienda di Jeff Bezos non possa spuntarla ancora una volta e diventare anche un colosso nel mondo dello sport per l’Italia. E la variazione dei prezzi? Secondo la Gazzetta dello Sport resterà tutto invariato.

