Il Movimento 5 Stelle ha attaccato duramente le Regioni accusandole di non aver ancora speso i soldi stanziati dal governo per la sanità.

Durissimo attacco alle regione da parte dei 5 Stelle. I pentastellati hanno infatti accusato le amministrazioni regionali di non avere speso tutte le risorse stanziate dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. In un post pubblicato sul blog del Movimento viene infatti spiegato che le regioni non hanno ancora attinto a “risorse destinate al potenziamento delle strutture ospedaliere, dell’assistenza territoriale e all’incremento del personale sanitario. A queste risorse vanno aggiunte quelle stanziate nella prossima legge di bilancio: 4 miliardi per rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale”.

Leggi anche: 5 Stelle, Buffagni: “È tempo che il Movimento cresca”

5 stelle, il post pubblicato sul Blog del Movimento

Fondi messi a disposizione “non solo per fronteggiare l’emergenza, ma anche per potenziare l’assetto assistenziale ordinario. Eppure, come riportato anche dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, molte Regioni non hanno ancora speso gran parte di queste risorse, per aumentare, ad esempio, i posti in terapia intensiva”. L’accusa, neanche troppo velata è dunque quella che i Presidenti delle Regioni non siano ancora riusciti a stabilire come impiegare adeguatamente le risorse, bloccandole. Anche per questo inoltre, i 5 Stelle polemizzano con chi continua a chiedere l’utilizzo del Mes quando in realtà per il momento il problema non riguarda i fondi ma il loro utilizzo: “Il Mes non è la panacea per i mali della nostra sanità, perché per migliorarla dobbiamo invece cambiare paradigma e inaugurare una nuova stagione fatta di investimenti e ammodernamento, mettendo fino all’era dei tagli”.

Leggi anche: 5 Stelle, Di Maio: “Agli attivisti e ai territori non arrivano soldi”