Whatsapp, attenzione ad un messaggio sospetto: ruba il credito degli utenti

Gli utenti di Whatsapp devono fare attenzione ad un messaggio sospetto che pare sia in grado, attraverso un meccanismo di phishing, di rubare il credito degli utenti

Whatsapp, app di messagistica con oltre 2 miliardi di iscritti in tutto il mondo, è in continua lotta contro le minacce che continuamente si insediano all’interno delle chat per colpire gli utenti. A tal proposito, negli ultimi è stata segnalata una minaccia in merito messaggio che ruberebbe il credito presente sulla sim del vostro dispositivo.

LEGGI ANCHE—> iPhone 12 fatto a pezzi, il dispositivo completamente smontato – VIDEO

Whatsapp, messaggio che ruba il credito: come liberarsene

Il messaggio di testo, che può comparire improvvisamente in chat attraverso un meccanismo azionato da malware, è corredato da un link. Quest’ultimo è la vera minaccia perché, una volta aperto, fa finire gli utenti nella trappola del phishing con cui vengono rubati i dati personali e successivamente i malintenzionati possono attivare servizi a pagamento sulla rete telefonica.

A far da esca, il testo allarmistico: “Attenzione a WhatsApp! Il tuo numero non è registrato. Clicca qui per registrarlo”. Secondo le ultime informazioni, molti clienti dei principali gestori in Italia avrebbero contattato l’assistenza perché incappati nel tranello. Il consiglio è quello di cancellare immediatamente il messaggio qualora ve lo doveste ritrovare davanti. Se cliccate il link per errore, contattate immediatamente il vostro operatore e fate bloccare ‘servizi ed abbonamenti’ a pagamento.

Come già accennato, minacce, virus e truffe sull’app di messaggistica sono all’ordine del giorno e per porvi un freno serve solamente molta attenzione e collaborazione con gli sviluppatori. A breve sarà inserita una chat diretta per l’assistenza, in modo da contattare più facilmente gli operatori per segnalare ogni tipo di problema.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, ora si possono “spiare” gli altri utenti: svelato il trucco