Russia, attentato sventato a Mosca: la spiegazione dei servizi segreti

Paura in Russia. Secondo i servizi segreti, a Mosca sarebbe stato fermato un giovane che voleva compiere un attentato

Secondo quanto riportato dai servizi segreti della Russia, questa mattina un 21enne di origini asiatiche voleva compiere un attentato con un ordigno artigianale e colpire uno degli edifici amministrativi di Mosca. Il tutto – spiega la Tass – sotto indicazione di alcuni militanti di organizzazioni terroristiche internazionali.

Dopo aver compiuto il gesto, il ragazzo di 21 anni sarebbe dovuto immediatamente fuggire per rifugiarsi in una zona di guerra del Medio Oriente. Al momento, i servizi segreti russi hanno catturato l’attentatore e lo hanno sotto custodia. Sono ora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’organizzazione terroristica che ha dato vita al folle piano. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, ci saranno maggiori aggiornamenti a riguardo.

