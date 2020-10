Raffaele Esposito, quanti segreti per il dott. Sardoni di Doc – Nelle tue mani

Non è di certo il personaggio più amato della serie Doc – Nelle tue mani, ma Raffaele Esposito, in arte il dott. Sardoni, non è come il personaggio che interpreta

Doc – Nelle tue mani è diventata una delle serie TV italiane più amate. Prima del lockdown e subito dopo quest’ultimo, la fiction è andata in onda con le puntate che hanno conquistato il pubblico del piccolo schermo. 16 episodi totali per la prima stagione tratta da una storia vera e romanzata per adattarla agli spettatori.

La serie ha riscosso così tanto successo da essere già stata distribuita e mandata in onda in Spagna e Portogallo e a breve anche in Inghilterra e Francia. Un grande risultato per Rai Fiction e Lux Vide dalla quale la Sony ha acquistato i diritti. Intanto che è stata ufficializzata una seconda stagione, durante una conferenza stampa nell’8 ottobre, le ultime puntate della prima stanno andando in onda ogni giovedì su Rai 1.

Raffaele Esposito, chi è veramente il cattivissimo Dott. Sardoni

Un cast molto ben fatto quello della serie Doc – Nelle tue mani. Il personaggio principale, Andrea Fanti è interpretato dal sex symbol Luca Argentero che, però, all’intero della fiction ha a che fare con un temibile e cattivissimo Raffaele Esposito, nonché il dottore Marco Sardoni.

Per Raffaele non è stato così semplice adattarsi nel ruolo di un cattivo come il dott. Sardoni, tuttavia c’è un personaggio in particolare da cui, racconta, si è ispirato. “Robert Mitchum di “La morte corre sul fiume” mi ha aiutato ad interpretare questo ruolo. Dico sempre la cosa sbagliata, nel momento sbagliato, questo è ciò che faccio: un rompiscatole”.