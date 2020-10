Lato B da urlo e il sogno proibito di tutti gli uomini: la riconoscete?

La bambina in foto oggi è la più seguita e la più desiderata dal mondo maschile. Scopriamo di chi si tratta.

Quella bambina in foto oggi è riuscita ad affermarsi nel mondo della musica. È una delle donne più desiderate dal mondo maschile e il sogno proibito degli stessi. Non solo bella, ma anche molto brava. Ha talento sia nel ballo che nel canto.

Sin da piccola amava il canto e il suo sogno nel cassetto era quello di diventare una famosa cantante. Il suo sogno si è avverato ma per arrivare a questo punto della sua carriera ha fatto tanta gavetta.

Da poco ha coronato un altro sogno, quello di sposarsi con l’uomo dei suoi sogni. Dicono che si sia sottoposta a una dieta particolare per indossare l’abito per le nozze. L’avete riconosciuta? Per chi non ha ancora capito di chi si tratta nel paragrafo successivo proseguiremo con gli altri indizi.

La protagonista della foto è nata a Bologna il 17 maggio 1994 e suo nonno è stato il fondatore della casa automobilistica più nota a livello globale. Ha iniziato la sua carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, per poi approdare in TV nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night.

Nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, ed ha posato per Playboy Italia. Nel 2017 invece ha collaborato con artisti famosi come Gué Pequeno e Sfera Ebbasta.

Nel febbraio 2018, invece ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, premiato con due dischi di platino. La protagonista di oggi, come avrete sicuramente capito è la bellissima Elettra Lamborghini.

