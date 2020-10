Facebook Dating, l’App di incontri sbarca in Europa: sfiderà Tinder e le altre piattaforme per trovare l’anima gemella. In America ha raccolto milioni di consensi

Facebook ha annunciato oggi di aver ampliato il suo servizio di dating in Europa, poco più di un anno dopo il lancio negli Stati Uniti.

La piattaforma, nota semplicemente come “Facebook Dating”, è progettata per aiutare gli utenti del social a trovare i giusti partner. Gli accoppiamenti avvengono attraverso gli interessi comuni, gli eventi seguiti e i gruppi di appartenenza. Coloro che desiderano aderire al servizio, che ha uno spazio dedicato nell’app Facebook, devono impostare un profilo di appuntamenti sulla piattaforma.

Una volta registrati, gli utenti possono condividere “Storie” personali sul proprio profilo, nonché notizie dal proprio account Facebook o Instagram di riferimento.

C’è anche una funzione “Secret Crush” che consente agli utenti di selezionare fino a nove amici di Facebook o follower di Instagram a cui sono interessati. Se una di queste persone ti seleziona a sua volta, viene generata una corrispondenza.

Facebook Dating, l’App di incontri sbarca in Europa: grande successo in America

A differenza di altri servizi di dating come Tinder, Hinge e Bumble, la funzione di Facebook è completamente gratuita, senza offerte premium.

Gli appuntamenti online sono saliti alla ribalta in questo periodo a causa dei vari problemi legati alla pandemia. L’utilizzo dei social è schizzato alle stelle e sta ricoprendo un ruolo molto importante per la socializzazione, sempre più virtuale e meno live.

Facebook ha detto che è in procinto di introdurre una funzionalità che consentirà ai single, che si sono abbinati su Facebook Dating, di avere chat video.

Annunciata per la prima volta alla conferenza degli sviluppatori F8 dell’azienda di Zuckerberg nel maggio 2018, la funzione di dating è stata lanciata negli USA a settembre 2019. Il servizio è ora disponibile in 52 paesi in tutto il mondo di cui 32 in Europa.

Facebook afferma che la piattaforma ha generato 1,5 miliardi di connessione in 20 paesi da quando è stata lanciata. Un successo planetario.

