Diletta Leotta, arriva il suo clone: fan in delirio – VIDEO

Diletta Leotta ha pubblicato una storia Instagram in cui ha mostrato il suo ‘clone’ ed i fan sono andati in delirio

Diletta Leotta ha un ‘clone’. Purtroppo, per i fan che ammirerebbero volentieri anche un’altra lei, si tratta di una statuina. La giornalista avrà ricevuto in regalo, il cui artefice non è dato a noi sapere, la sua rappresentazione di ceramica in miniatura ed ha pubblicato la storia sul proprio profilo Instagram. Già innamorata, ma anche divertita, a corredo ha inserito le emoji della faccia con i cuori al posto degli occhi e la faccina che ride a crepapelle.

Diletta Leotta, scollatura pazzesca: la fotogallery

Nell’ultimo post pubblicato nel feed di Instagram, Diletta Leotta ha pubblicato due scatti seduta in terrazza per pubblicizzare un prodotto. Non è questo che è balzato agli occhi dei suoi seguaci, bensì una scollatura esagerata del vestito verde stile giacca lunga. Un nuovo modo, nel freddo autunno, si far balzare le temperature a livelli altissimi. Simpatici, inoltre, alcuni commenti come: “C’è chi ha zoomato e chi…mente”.

