Covid-19, stretta alla movida a Torino: nuova ordinanza 

Covid-19, nuova ordinanza a Torino da parte della sindaca Chiara Appendino. L’intervento, come ammesso dalla stessa prima cittadina, è mirata alla fascia giovanile.

Nuova ordinanza a Torino: stretta alla movida e stop agli assembramenti in generale. La direttiva scatterà da domani ed è stata anche già firmata come annunciato dal sindaco Chiara Appendino intervenuta in diretta alla trasmissione ‘Siamo Noi’ su Tv2000. Si tratta di un ennesima mossa con lo scopo di contenere la curva epidemiologica in rialzo ed evitare nuovi casi di Covid-19.

Covid-19, ordinanza per la movida a Torino

La nuova normativa consentirà l’accesso in città, dalle 22.30 alle 05.00, solo ai residenti o a chi fa loro visita, a chi è diretto nei locali pubblici oppure chi è di passaggio per consegne a domicilio o giusto il tempo di una consumazione al tavolo in un locale. Ma le attività da vendita da asporto avranno una chiusura anticipata, ovvero fissata alle 22.30.

L’intento – come spiegato dalla stessa politica – è di arginare i sovraccarichi soprattutto in due zone della movida torinese, cioè l’area tra le via Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia e in via Matteo Pescatore. Per quanto riguarda invece il Giardino Montanaro, altro luogo di agglomerazione della cittadina, è consentito il passaggio solo dalle 21 alle 5 esclusivamente ai residenti o per chi si recasse a casa loro.

“Questo intervento ‘chirurgico’ e localizzato in alcuni spazi della città vuole cercare di evitare lockdown generalizzati”, ha riferito l’Appendino. E ancora: “Siamo intervenuti soprattutto per una determinata fascia d’età. Ma non perché questa sia irresponsabile, ma lo abbiamo fatto più che altro in funzione del fatto che l’età media dei contagiati si sia abbassata. Dunque per tutelarli”.

