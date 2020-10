Covid-19, Ricciardi: “Napoli diventi zona rossa, Sud a forte rischio” 

Covid-19, situazione critica nel napoletano. Lo evidenzia Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, lanciando l’allarme anche per l’intero Sud-Italia.

Napoli, capoluogo di una delle regioni più colpite dal Covid-19 nel post vacanze, va resa subito zona rossa. A riferirlo è il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. La città partenopea è a rischio implosione in questa seconda ondata, e il divieto di spostamenti tra province emanato dal governatore Vincenzo De Luca è mirato proprio in tal senso.

Ovvero tutelare tutti gli altri contesti della Campania, comunque colpiti dalla pandemia, ma non a rischi collasso come nel napoletano. “Ricordo bene i dati di Napoli, prima diventa zona rossa e meglio è per tutti. I casi sono talmente tanti che ormai non c’è più modo di contenere i contagi attraverso il tracciamento”, riferisce Ricciardi.

E il rischio è che la situazione sprofondi fino a un livello assolutamente non più controllabile: “Per le aree metropolitane che hanno un indica di contagio di 2-3 o 4, c’è il raddoppio dei caso igni due giorni per un collasso del sistema sanitario. Il Cotugno è già saturo per esempio. Al momento non ci sono tante vittime e questo fa rilassare qualcuno, ma da marzo in poi il rischio è enorme. A quel punto nelle regioni del Sud potremmo rivedere le scene viste a Bergamo nella prima fase”.

Attenti anche e soprattutto alle scuole, nonché uno dei principali focolai da settembre in poi. Secondo Ricciardi, urge una riorganizzazione totale nel territorio: “Va pensato a un distinguo a seconda delle province. Più che a lockdown generali, servirebbero chiusure specifiche di 2-3 settimane per le zone più a rischio”. Stessa situazione per le scuole: “Sono tanti i focolai innescatisi, vanno chiuse anche queste nei luoghi più a rischio”.

