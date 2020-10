Covid-19, focolaio nell’ospedale Galezzi. Nella struttura sono stati riportati ben 21 positivi.

Una delle cose che più preoccupano in questo momento sono gli ospedali. Le strutture ospedaliere, infatti, sono la nostra prima e ultima linea di difesa per lottare contro il Covid-19 e contro questa pandemia globale. Per questo motivo è assolutamente necessario che le strutture sanitarie siano sempre protette, abbiano tutti i dpi di cui necessitano e soprattutto la sicurezza di operare senza il rischio di prendere la malattia. Si parla ovviamente sempre di speranze, di dichiarazioni di intenti, di promesse che bisognerebbe rispettare ma che puntualmente la realtà distrugge. E infatti ogni giorno dei medici prendono il Covid-19 mentre svolgono la loro attività lavorativa. E sembrerebbe esserci un vero e proprio focolaio all’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

LEGGI ANCHE —> Autocertificazione, scarica il nuovo modulo per girare con il coprifuoco

Covid-19, focolaio nell’ospedale Galeazzi: 21 positivi nel personale

A dichiarare la cosa è stato il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi Fabrizio Pregliasco, che ha parlato ai microfoni della RAI. “Abbiamo la constatazione triste di presenza di positività all’interno dell’ospedale”, ha dovuto affermare l’uomo con tristezza. In questo momento, ha poi continuato, “Sono 21 positivi fra operatori sanitari e colleghi amministrativi e in quarantena un altra dozzina”. Non proprio un quadro positivo della situazione, che ancora una volta ci dimostra come l’Italia non possa continuare a tagliare la sanità e a non investire per migliorare il personale e le infrastrutture. Ad ogni struttura che perdiamo, infatti, la lotta al Covid-19 si fa più difficile da gestire e l’esito più incerto per quanto concerne il contenimento della malattia. Ogni medico, dottore, infermiere e OSS che prende la malattia ci rende più deboli in questo corpo a corpo che ha quasi raggiunto il suo undicesimo mese.

LEGGI ANCHE —> Cagliari, attentato a Quartu Sant’Elena: bomba nella sede del municipio