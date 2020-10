Covid,19, Cristiano Ronaldo ancora positivo: salta la sfida con Messi

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19: malgrado i giorni trascorsi e le ottime condizione dell’atleta, quest’ultimo non si è ancora negativizzato. Il che è praticamente una sentenza: niente sfida contro il Barça di Messi per lui.

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19: lo anticipa la stampa iberica. Secondo quanto infatti riferiscono i quotidiani sia portoghese che spagnoli, il fuoriclasse lusitano ancora non si sarebbe negativizzato dall’infezione contratta lo scorso 13 ottobre dopo essere partito in anticipo per il ritiro della nazionale.

Cristiano Ronaldo ancora positivo

L’atleta ora sottoporrà ad un nuovo tampone tra oggi e domani con lo scopo di centrare un miracoloso rientro in Champions League, ma a questo punto – puntualizzano i colleghi stranieri – è altamente improbabile una presenza di CR7 per il big match contro il Barcellona di Lionel Messi in programma il prossimo 28 ottobre all’Allianz Stadium.

Se l’esito del test delle prossime ore non dovesse dare esito positivo, è praticamente da escludere un impiego del pluri-pallone d’oro al primo incrocio contro il suo storico rivale. Una cattiva notizia per Andrea Pirlo, vittorioso martedì sera in casa della Dinamo Kiev per l’esordio della massima competizione continentale. Si sentirà di meno invece l’assenza di Ronaldo in campionato, dato l’impegno decisamente più alla portata contro il Verona.

A questo punto, dunque, è probabile che il 35enne portoghese rientri direttamente a novembre. Sono due le tappe già cerchiate in rosso dalla formazione bianconera: la trasferta a La Spezia del 1, oppure la gara internazionale contro il modesto Ferencvaros. Ma è praticamente da scartare l’epica sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi della prossima settimana. Il coronavirus, purtroppo, ha fatto sfumare l’incontro più atteso della settimana.

