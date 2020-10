Coronavirus, in Germania picco di casi giornalieri: ben 11.287 contagi

Picco di contagi giornalieri in Germania, dove in 24 ore si sono registrati ben 11.287 nuovi positivi al coronavirus

Picco di nuovi contagi giornalieri in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 11.287 casi. Un numero record che, per la prima volta dall’inizio della pandemia, supera soglia 10 mila. Secondo i dati forniti dal Robert Koch Institute, il totale delle infezioni si piazza a 392.049. I nuovi decessi sono stati 30, per un complessivo di 9905 unità. Anche il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, è risultato positivo al virus. Gli effetti della pandemia si riversano principalmente nell’indice di fiducia dei consumatori tedeschi con un calo a novembre che si attesta a -3,1. Le flessione, comunque, risulta essere in linea con le aspettative degli esperti.

Coronavirus, la situazione nel resto del mondo

Oltremanica, le situazioni peggiori si hanno attualmente in Messico ed Argentina. Nello stato sudamericano si sono registrati 18.326 casi che hanno portato il totale a 1.037.325. A riportarlo l’agenzia stampa di Telam. Il ministero della Salute di Buenos Aires ha annunciato 423 nuovi morti per le ultime 24 ore, il bilancio generale sale quindi a quota 27.519 unità. Degli attuali infetti, 4.573 sono ricoverati nei reparti di rianimazione e portano l’occupazione dei letti al 64,4% sul territorio nazionale ed al 63,1% nell’area metropolitana. In Messico, invece, si sono registrati 6.845 nuovi contagi da coronavirus per un totale di 867.559 unità. Sono purtroppo addirittura 522 i decessi nell’ultimo giorno (totale 87.415). Le autorità di entrambi gli stati chiedono misure drastiche per evitare una situazione irreversibile.

