Il premier Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera dopo il Dpcm del 18 ottobre, ha fatto il punto della situazione sulla pandemia da coronavirus

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato alla Camera per l’informativa a seguito del Dpcm del 18 ottobre scorso. Nel corso del lungo discorso ha fatto il punto sulla situazione attuale in merito alla pandemia da coronavirus: “L’Italia è oggi in una situazione diversa rispetto a mamma, ma è comunque molto critica. Saremo pronti a intervenire di nuovo se necessario. Siamo ancora appieno nella pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima. Stavolta dovremo essere prudenti e vigili”.

Coronavirus, Conte sulle scuole: “Come stanno le cose”

In merito alla questione legata alle scuole: “Per le scuole secondarie di secondo grado, sono previste modalità ancora più flessibili di organizzazione dell’attività didattica. I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese. Per questo motivo vogliamo, con 5 miliardi, rifinanziare un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione. Prevediamo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata”.

