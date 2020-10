Calciomercato Juventus, chieste informazioni per il top player dei Wolves

Calciomercato Juventus | La dirigenza ha chiesto informazioni per il top player del Wolverhampton: la risposta

La Juventus, frenata nella campagna di rafforzamento quest’estate a causa dell’impatto economico del coronavirus, in vista della prossima stagione vuole mettere a segno colpi da novanta. Uno di questi pare sia Adama Traoré del Wolverhampton, esterno che abbina fisico e velocità, ambito da diversi top club per le sue caratteristiche. La dirigenza bianconera avrebbe chiesto informazioni, ricevendo però una risposta dalle sproporzionate richieste economiche.

Gli inglesi partono da una base di 100 milioni di euro, soprattutto vista la folta concorrenza di club come Barcellona e Liverpool. Nessuna possibilità, inoltre, di impostare la trattativa con un prestito con diritto o obbligo di riscatto. I bianconeri, fatte le giuste valutazioni, avrebbero deciso di ritirarsi dalla corsa a queste condizioni.

Le scintille di mercato ci saranno comunque assicurano da Torino. Pronto il duo di colpi a zero: Pogba e Donnarumma. Entrambi assistiti da Mino Raiola, difficilmente rinnoveranno con Manchester United e Milan.

Calciomercato Juventus, addio a Dybala? La situazione

Le lunghe trattative per il rinnovo e le tensioni con la società degli ultimi giorno potrebbero spingere Paulo Dybala via da Torino in estate. Il calciatore argentino infatti vorrebbe 15 milioni di euro per prolungare oltre la scadenza fissata nel giugno del 2022, mentre Paratici rimane fermo a 10 milioni di euro. Alla finestra ci sono Real Madrid e Barcellona in primis che, però, dovranno sborsare tra gli 80 ed i 100 milioni per accaparrarselo.

Diversi sono i profili messi nel mirino per sostituirlo: si tratta di Son del Tottenham, Salah del Liverpool e resta il sogno Mbappé del PSG. Negli ultimi due casi, comunque, sarebbe più probabile un acquisto qualora dicesse addio anche Cristiano Ronaldo.

