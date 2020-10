L’Inter sta pensando già a rinforzarsi in vista della prossima sessione di mercato invernale. Nel mirino il centrale del Real Madrid.

Antonio Conte ama avere tanta qualità e altrettanta quantità di giocatori in rosa. Oltre al colpo per il centrocampo, il sogno resta sempre Kanté del Chelsea, i nerazzurri stanno pensando di rinforzare la retroguardia. La difesa sta subendo troppe reti e il tecnico ex Juve ha chiesto rinforzi immediati per quel reparto.

Beppe Marotta vuole accontentare le richieste di Antonio Conte, e così ha avviato i primi contatti con gli agenti di alcuni giocatori. Tra i tanti nomi sul taccuino, la prima posizione è occupata da Nacho Fernandez.

Calciomercato Inter, colpo low cost in difesa: può arrivare a gennaio

L’Inter torna a pensare in ottica calciomercato e il primo reparto che i nerazzurri andranno a rinforzare sarà quello difensivo. Negli ultimi giorni Beppe Marotta avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per Nacho Fernandez, il difensore accostato e vicinissimo al trasferimento al Milan.

Il difensore andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e il Real Madrid non vorrebbe perderlo a zero. Zidane che inizialmente lo voleva in rosa, lo ha lasciato ai margini del progetto e così l’Inter fiutando l’affare ha chiesto informazioni ai Blancos.

Il 30enne può rivestire sia il ruolo di difensore centrale che di terzino. Questa sua duttilità piace molto ad Antonio Conte che lo vedrebbe inserirsi alla perfezione nel suo modulo: il 3-5-2.

Nacho Fernandez andrebbe a prendere il posto di un Kolarov che non può più giocare tutte le partite per 90 minuti. L’affare può chiudersi intorno a 12/13 milioni di euro.

