Belen, in auto lo mostra orgogliosamente a tutti: fan sorpresi – FOTO

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia Instagram mentre è in auto e si accinge a mostrarlo a tutti: i fan restano sorpresi

Una delle ultime storie Instagram di Belen Rodriguez ha sorpreso e non poco i fan anche per il velo di mistero che porta con sé. La bella modella argentina, infatti, ha pubblicato un video mentre si trovava in auto e verso i secondi finali mostra a tutti l’anello che indossa e pone la mano a mo’ di pugno come se volesse stringerlo con forza e dargli molta importanza.

Belen, fidanzamento con Antonio Spinalbese? L’annuncio misterioso

Come già accennato, molti fan si starebbero chiedendo il significano dell’oggetto. Sarà che la storia con il giovane Antonio Spinalbese sia passata ad uno step successivo e sia pronta ad un nuovo annuncio di fidanzamento ufficiale? Chissà. Certo è che nella storia appena precedente ha pubblicato un frame mentre passeggia mano nella mano, con tutta probabilità, con lo stesso uomo. Nonostante le critiche del web, i due vanno avanti più felici che mai, come giusto che sia.

