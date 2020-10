Vaccino Covid Oxford, morto un volontario in Brasile

Vaccino Covid Oxford, una notiza drammatica potrebbe cambiare tutto: in Brasile è morto uno dei volontari che si sottoponeva alla sperimentazione

Vaccino Covid Oxford, primo decesso in Brasile (Getty Images)Il vaccino della AstraZeneca, studi portati avanti dall’Università di Oxford in collaborazione con il centro Irbm di Pomezia, rischia lo stop. Oggi infatti è arrivata una drammatica svolta dal Brasile: uno dei volontari per la sperimentazione clinica (cittadino brasiliano) è morto, come ha confermato l’agenzia Reuters.

Il lancio cita l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che sta coordinando la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano. Per ora comunque la sperimentazione proseguirà.

Sempre oggi Piero Di Lorenzo, presidente del centro di ricerca Irbm di Pomezia, aveva confermato l’arrivo delle prime dosi entro dicembre. In un’intervista concessa al sito Financial Lounge si è espresso così: “Se non insorgeranno insorgono problematiche improvvise è ragionevole pensare che la fase clinica di sperimentazione possa concludersi entro fine novembre o i primi di dicembre”.