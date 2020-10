USA contro Google, l’amministrazione Trump sta per prendere dei seri provvedimenti contro l’azienda per l’accordo con Apple.

Google è l’azienda più grande per quanto concerne i motori di ricerca a livello mondiale. Parliamo di un titano del settore tech, con ramificazioni ovunque e un giro d’affari da miliardi di dollari. L’azienda, tra le Big Tech della Silicon Valley, è da qualche ora al centro di una grossa discussione nell’amministrazione Trump. Il governo degli Stati Uniti d’America, infatti, ha deciso di iniziare una causa contro Google in seguito alla scoperta di alcuni accordi segreti che l’azienda detiene con un altro colosso della tecnologia, situato sempre nella Silicon Valley: Apple. Google e Apple hanno infatti un accordo segreto che frutta ad entrambe tantissimi miliardi di dollari ogni anno, secondo l’amministrazione Trump ai danni però dei principi del mercato libero e delle regole di competizione tra diversi enti.

USA contro Google, accordo segreto con Apple è illegale

Secondo quelli che hanno scoperto i politici dell’antitrust in seno al governo egli Stati Uniti d’America, Goole avrebbe accordi segreti con Apple per essere il motore di ricerca predefinito nei suoi dispositivi. Parliamo di un’azienda che ogni anno vende tantissimi prodotti e quindi contribuisce alla posizione di motore di ricerca più usato del mondo per Big G. In cambio la compagnia verserebbe nelle casse di Cupertino cifre astronomiche, che andrebbero a costituire anche il 20% totale dei guadagni di Apple. Il governo americano non ci sta e ora ha iniziato delle manovre legali e delle indagini per comprendere la natura dei rapporti tra le due società e soprattutto in che grado hanno aggirato le leggi sul regime di libera concorrenza che dovrebbe essere garantito dalle leggi USA.

