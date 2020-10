Alcune sim e schede telefoniche possono valere fino a 2000 euro, quindi fate attenzione prima di buttarle: scopriamo i dettagli

Fate attenzione prima di buttare una sim o anche una vecchia scheda telefonica perché alcune potrebbero valere davvero tanto a livello economico. In molte aste online si possono scoprire quali sono quelle “da collezione” ed il perché. Inoltre, si potrà capire il valore economico. In molti casi i collezionisti cercano sequenze particolari come quelle a scala.

Stiamo parlando di situazioni come 3** 3456789 o anche di 3** 8989898. Spesso, alla ricerca di Sim con numeri semplici da ricordare vi sono anche imprenditori che vogliono facilitare la comunicazione con i propri clienti. Alcune, come già detto, di Tim, Wind, 3 o Vodafone possono valere fino a 2 mila euro se in buone condizioni od addirittura confezionate.

LEGGI ANCHE—> Among Us, il gioco del momento: perchè tutti ci giochiamo

Non solo le Sim, le schede telefoniche potrebbero valere ancora di più

Non solo le sim, card di nuova generazione, ma anche le vecchie schede telefoniche sono molto ricercate dai collezionisti e potrebbero valere molto. Alcune serie degli anni passati sono diventate, spesso per i disegni ed i colori, iconiche. Tra queste, i più navigati ricorderanno la ‘Compagna di tutti i giorni’ o anche ‘R2 avviso di chiamata’. Non si disegnano le serie come ‘Fasce Orarie’, ‘Trottole’ e ‘Se ti gira’. Quest’ultima, dalla grafica interessante, aveva bisogno dell’acquisto del resto della scheda per apporre sopra la propria pubblicità. La tiratura all’epoca era elevata, ma averla ad oggi è una rarità.

Ad oggi, sono quattro le tipologie di carte telefoniche rare:

ordinarie: schede telefoniche Telecom o Sip dall’elevata tiratura e con la raffigurazione di pubblicità dei servizi della compagnia.

pubblicitarie: commissionate da aziende esterne per fini commerciali.

tematiche: riservate a temi specifici.

speciali: create in occasione di eveti speciali e dalla tiratura limitata.

LEGGI ANCHE—> Cyberpunk 2077, italiano avrà anche animazioni delle labbra – VIDEO