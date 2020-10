Russia, si fa impiantare una bussola nel petto: il motivo

In Russia, un ragazzo di 26 anni ha deciso di farsi impiantare una bussola nel petto che vibra ogni volta che l’uomo rivolge il suo corpo verso nord.

Daniil Lytkin è un ragazzo di 26 anni russo che vive nel paese di Novosibirsk ed è diventato famoso in queste ore per aver trovato un modo molto originale per “non perdere l’orientamento” in una delle nazioni più grandi del mondo. Il giovane ha infatti deciso di farsi “installare” una bussola nel petto. Per quanto possa sembrare surreale è tutto vero e l’operazione gli è costata in tutto 400 dollari. Ad eseguire questo incredibile intervento è stato Eugene Dyakov, considerato in Russia l’artista del piercing. Questi, ha inserito nel petto dell’uomo due barre di titanio e ha in seguito fissato la bussola con delle viti. Lo strumento impiantato vibra tutte le volte che la persona che lo indossa è rivolto con il corpo verso Nord.

Russia, Lytkin non è il primo al mondo a farsi impiantare una bussola nel petto

Una decisione difficile da credere, quella che portato questo giovane russo a volere una bussola dentro il suo corpo e che gli permette di sicuro di entrare nel guinness dei primati della nazione. Non è però stato il primo al mondo a compiere un gesto del genere. Per quanto possa sembrare strano, molte altre persone in tutto il globo hanno sentito a un certo punto della loro vita, l’esigenza di farsi impiantare questo antico strumento nel corpo. Un modo forse, per essere certi di non perdere mai di vista la “retta via”. Cosa ha portato Lytkin a compiere questo gesto? Lo ha spiegato lui stesso ai giornalisti russi che si sono interessati alla sua storia dichiarando che anche questa morbosa curiosità. La questione è più semplice di quanto possa sembrare: “l’ho fatto perché trovo sia un’idea grandiosa. Sono sicuro che a un certo punto diventerà una sensazione: smetterò di sentire le vibrazioni e sentirò invece la direzione“.

