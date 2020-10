Nasa, la sonda Osiris-Rex atterra su un asteroide dopo 4 anni

La sonda americana della Nasa, la Osiris-Rex, è riuscita ieri sera a toccare l’asteroide Bennu dopo quattro anni dal suo lancio

A quattro di distanza dal suo lancio, la sonda della Nasa, la Osiris-Rex, ieri sera è riuscita ad atterrare sull’asteroide Bennu per raccogliere decine di grammi di polvere. L’operazione ad alta precisione è avvenuta a ben 330 milioni di chilometri dalla Terra. Il responsabile della missione, Dante Lauretta, ha annunciato che “tutto è andato alla perfezione” dopo il contatto. Poi ha sottolineato: “E’ stata scritta una pagina di storia stasera”. L’obiettivo di Osiris-Rex è quello di raccogliere almeno 60 grammi di frammenti che si spera possano rivelare gli ingredienti originali facenti parte del sistema solare.

Una sonda spaziale è simile ad una piccola navicella, ma dove non è presente un equipaggio, che supporta strumenti di osservazione. La sua funzione principale è quella di esplorare i pianeti esterni e differisce da un satellite artificiale che è come un’astronave che si limita a girare intorno alla Terra. Le sonde spaziali sono state lanciate, nel corso della storia, in particolare dalla Nasa, Unione Sovietica, Russia ed Esa, poi in misura minore da Canada, Giappone, India e Cina.

🌟(BOOP) SUCCESS🌟

After over a decade of planning & countless hours of teamwork, we are overjoyed by the success of @OSIRISREx‘s attempt to touch down on ancient asteroid Bennu. What’s next for the mission: https://t.co/zs0Boi2Iux

📸: @LockheedMartin pic.twitter.com/FfMBHVGrT9

— NASA (@NASA) October 21, 2020