Nas, oscurati 11 siti web che vendevano farmaci anti-Covid

I Carabinieri del Nas hanno deciso di oscurare nel mese di ottobre undici siti web che vendevano farmaci anti-Covid

I Carabinieri del Nas per la tutela della salute, per ciò che riguarda il mese di ottobre, hanno oscurato 11 siti web che vendevano farmaci anti-Covid online. Il provvedimento, preso nell’ambito della lotta all’illegalità, ha interessato 11 siti collocati su server esterni e con riferimenti di gestori fittizi. Su questi venivano effettuate pubblicità e l’offerta di vendita, anche in italiano, di medicinali che sono sottoposti a restrizioni per l’utilizzo clinico.

Oscurati 11 siti web, quali farmaci vendevano illegalmente

L’attività di monitoraggio da parte dei Nas ha permesso di individuare le piattaforme che vendevano illegalmente, non solo i medicinali, ma vere e proprie indicazioni terapeutiche per il trattamento della malattia da Sars-Cov-2. In particolare, i farmaci in vendita erano a base di clorochina e gli antivirali lopinavir e ritonavir. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha, però, sospeso l’autorizzazione al trattamento del Covid-19 con questi principi attivi. L’uso è permesso solo per studi sperimentali clinici condotti in strutture ospedaliere.

La lotta delle autorità su Internet in questo periodo contornato dall’epidemia non si limita ad oscurare siti che promuovono la vendita di farmaci o sanitari online in maniera illegale, ma l’attenzione è volta anche al contrasto delle fake news. Il mese scorso, in quest’ultimo ambito, sono stati oscurati 53 siti. Inoltre, c’è sempre la pirateria che si diffonde a macchia d’olio sul web.

