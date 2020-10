Modena, tentano di uccidere un giovane immigrato: arrestate tre persone. Il 22enne del Burkina Faso è stato preso a colpi di machete al grido: “Tornatene al tuo Paese”

Purtroppo nemmeno l’emergenza Covid frena la pazzia per le strade. L’odio razziale nei confronti dei migranti continua a “regalare” pagine di cronache raccapriccianti. L’ultima in ordine temporale arriva da Modena, dove un uomo di 53 anni e i suoi due figli, di 30 e 24 anni, sono stati arrestati per tentato omicidio. I tre avevano preso di mira, infatti, un ragazzo del Burkina Faso, aggredito a colpi di machete e insultato per la sua provenienza. Urla del tipo: “Tornatene al tuo Paese, qui comandiamo noi e non ti vogliamo”.

I fatti, emersi ora, risalgono in realtà alla scorsa estate e più precisamente al 15 luglio. Una vera e propria spedizione punitiva che i tre avrebbero messo in atto dopo aver scoperto una connessione a loro avviso scomoda. Il giovane africano, infatti, conosceva un gruppo di marocchini con cui la famiglia di aggressori aveva diversi conti in sospeso. Questo era l’unico motivo per cui sarebbe finito nell’occhio del ciclone.

Modena, tentano di uccidere un giovane immigrato: arrestati un padre e i due figli

Dopo averlo trovato in strada, il padre e i due figli hanno iniziato a prenderlo a bastonate. Mentre uno lo teneva per le braccia, gli altri due lo colpivano con il machete, ferendolo gravemente ad un braccio. Il tutto veniva condito da orribili frasi ingiuriose di sfondo razzista.

“Vattene da qui, non volgiamo gente come te dalle nostre parti“. I virgolettati, riportati dalle forze dell’ordine durante l’inchiesta, riportano alla luce un tema particolarmente grave nel nostro Paese e ancora irrisolto.

Il ragazzo, che è riuscito a difendersi con le braccia dai fendenti che gli venivano scagliati addosso, non è mai stato in pericolo di vita. Tuttavia, proprio per i colpi ricevuti al braccio, ha perso la piena funzionalità dello stesso, anche dopo essersi sottoposto ad una delicata operazione di ricostruzione dei tessuti.

