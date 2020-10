Miley Cyrus ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato i suoi fan. La cantante statunitense è ancora scioccata.

La bellissima cantante statunitense, Miley Cyrus, nota ai tanti per aver vestito i panni di Hannah Montana nell’omonima Serie TV, ha affermato di aver visto un UFO. Ma non solo. Miley Cyrus ha ammesso di avere avuto un scambio di sguardi con un “alieno” che lei chiama “essere”, perché non umano.

A parlarne lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Interview, una rivista uscita nelle edicole lo scorso lunedì 19 ottobre. Non è l’unica Vip ad affermare di aver visto un UFO, ma il suo contatto visivo con l’alieno è una dichiarazione singolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta si trasferisce in una nuova città: il motivo – VIDEO

Miley Cyrus scioccata: “Avevo paura e non volevo più uscire”

Miley Cyrus, cantautrice e attrice statunitense, ha rilasciato un’intervista che ha lasciato i suoi fan stupiti. “Stavo guidando per le strade di San Bernardino, vicino Los Angeles, insieme a un mio amico quando sono stata inseguita da un UFO”.

La cantante ammette che in quel momento non era molto lucida. La sua percezione della realtà potrebbe essere stata compromessa dagli effetti di wax, un concentrato di cannabis “comprato da un pusher davanti a un negozio di taco” poco prima dell’avvistamento dell’UFO. Ma nonostante ciò lei dice “di essere sicura di averlo visto”, ma non solo.

“C’erano altre macchine e non sono stata l’unica a vederlo. Sono rimasta scioccata per cinque giorni, non riuscivo più ad uscire e a guardare il cielo, avevo tanta paura”.

“L’alieno mi ha guardata e abbiamo stabilito un contatto visivo. Questa è stata la cosa che mi ha scosso più del resto. Guardavo qualcosa che non riuscivo a capire cosa fosse”.

Non solo lei, ma sono state tante le celebrità che affermano di aver visto un UFO come David Bowie o Alessia Marcuzzi che affermò di aver visto un disco volante mentre era al mare con la bisnonna. Molti, ma nessuno ha mai guardato in faccia un alieno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta e Belen, i 2 scatti che nessuno ha capito: com’è possibile? – FOTO