Jeffrey Toobin, sospeso dal New Yorker: si masturbava su Zoom. Il volto noto della CNN si è dimenticato la webcam accesa durante una pausa dalla riunione di redazione

La rivista New Yorker ha sospeso uno dei suoi scrittori più noti, il giornalista ed esperto legale Jeffrey Toobin. Il motivo è legato ad un increscioso incidente verificatosi all’inizio di questo mese. Il volto noto della CNN sarebbe stato colto in flagrante mentre si masturbava in diretta su Zoom.

“Ho commesso un errore imbarazzante e stupido, credendo di essere fuori campo“, ha detto Toobin in una recente dichiarazione, riportata per la prima volta da Vice.

Ha aggiunto: “Chiedo scusa a mia moglie, alla mia famiglia, agli amici e ai colleghi. Pensavo di aver disattivato l’audio del video di Zoom, pensavo che nessuno durante la chiamata potesse vedermi“.

Toobin è uno dei più noti analisti legali dei media negli Stati Uniti. Lavora per il New Yorker da più di 25 anni ed è anche un collaboratore della CNN.

Una portavoce della rivista ha detto in un comunicato che Toobin “è stato sospeso a scopo cautelativo mentre si cerca di fare chiarezza sulla questione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, Trump attacca Fauci: “È un idiota. Ogni volta che va in Tv è un disastro”

Jeffrey Toobin, sospeso dal New Yorker: scoperto a masturbarsi in diretta su Zoom

In un’e-mail ai membri dello staff, il redattore del New Yorker David Remnick ha scritto: “Come avrete letto oggi in vari notiziari, uno dei nostri scrittori, Jeff Toobin, è stato sospeso a seguito di un incidente durante una chiamata Zoom la scorsa settimana. Esamineremo la questione a fondo per il buon nome della nostra azienda“.

La CNN ha diffuso un comunicato affermando che Toobin “ha chiesto un periodo di ferie per occuparsi di una questione personale, che noi abbiamo concesso”.

Secondo quanto riferito, la chiamata on line ha coinvolto i dipendenti della rivista e il personale del WNYC, una stazione radio di New York City.

Il servizio di chat video Zoom consente a grandi gruppi di parlare insieme in una singola chiamata e di essere visti in video. Gli utenti hanno però la possibilità di disattivare il microfono quando non parlano e di spegnere la videocamera se non vogliono essere visti.

Incidenti o inconvenienti imbarazzanti non sono rari da quando il servizio è cresciuto in popolarità durante la pandemia di coronavirus. In Spagna e Brasile sono stati segnalati episodi di personaggi pubblici che facevano la doccia durante le riunioni pensando di aver spento la videocamera e l’audio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matrimonio combinato, salta la ‘trattativa’ e tentano di ucciderla