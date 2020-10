iPhone 12 è stato fatto a pezzi in un video che sta facendo il giro del mondo. Scopriamo cosa c’è sotto lo schermo.

iPhone 12 non è ancora uscito, a breve sarà disponibile, ma fino ad allora ogni notizia che lo riguarda sarà una novità importante. Da qualche ora sta circolando online un video veramente pazzesco, che fa vedere un esperto che smonta, passo dopo passo, il prossimo dispositivo targato mela. Parliamo di un disassemblaggio totale, che fa vedere anche ai più curiosi aspetti e angoli che tendenzialmente e fortunatamente restano nascosti ai più. Nessuno, infatti, si sogna di smontare il proprio dispositivo, soprattutto dopo averlo pagato oltre 799 euro, che è il prezzo minimo per l’iPhone 12 nel taglio di memoria più piccolo. Questo coraggioso individuo, invece, non ci ha pensato due volte, e ha iniziato a fare a pezzi il suo dispositivo senza indugi, in favore della telecamera e ovviamente del nostro occhio curioso.

iPhone 12 fatto a pezzi, il dispositivo completamente smontato – VIDEO

L’iPhone 12 ha uno schermo da 6.1 pollici con delle caratteristiche importanti. Parliamo infatti di un XDR OLED con 16 milioni di colori, a 60 HZ. Il processore sarà il nuovissimo Apple Bionic A14, che promette prestazioni di livello molto alto. La batteria a litio è di 2775 mAh e le memorie parecchio veloci. Tutto ci viene mostrato nel dettaglio nel video qui in basso, che ci mostra ogni pezzo ed ogni componente di cui è composto il nuovo smartphone della mela. Di seguito il video in questione, in cui si vede il dispositivo da 799 euro fatto letteralmente a pezzi su un tavolo da lavoro. Le scritte che appaiono a schermo ci fanno pensare che questo video sia stato fatto in Cina, dove lo smartphone sta già iniziando a circolare tra i rivenditori.

