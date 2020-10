Fortnite, dalla modalità Incubo alle nuove armi: le novità dell’update 14.40

Fortnite si aggiorna ancora. Questa mattina è stato rilasciato l’update 14.40, che prevede novità e una nuova modalità per Halloween

Nonostante passino gli anni, Fortnite rimane comunque uno dei battle royale più apprezzati e giocati della storia. Vero e proprio apripista del genere, ha portato l’intero settore ad un livello successivo. Ormai la concorrenza è molto agguerrita, ma il titolo di Epic Games si sta difendendo a spada tratta con aggiornamenti continui e molto interessanti.

Questa mattina, gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 14.40 del videogioco. Per quanto riguarda le principali novità, bisogna puntare la lente di ingrandimento sulla modalità Battaglia Reale. Come ogni anno, per Halloween arriva la nuova modalità Incubo 2020. Sono stati poi aggiunti diversi oggetti alla modalità creative e applicate correzioni di bug. Su Salva il Mondo, invece, sono arrivati i personaggi corvo e A.C. Trovasangue.

L’aggiornamento alla versione 14.40 di Fortnite vuol dire solo una cosa: torna la modalità Incubo 2020. Dedicata ad Halloween, verrà rivista completamente l’isola di gioco con dettagli cupi e tipici della tradizione. La novità rispetto al passato è che, una volta eliminati in-game, sarà possibile continuare a giocare in qualità di ombra o spettro e ottenere la Vittoria Spettrale. Ovviamente, sono state inserite anche nuove armi aggiornate che si rifanno ad Halloween. Ci saranno, per esempio, i Lanciarazzi a zucche, la Balestre del Cacciatore di fiere, la scopa da strega cavalcabile e la nuova invenzione di Mida.

Epic Games ha poi aggiunto una serie di nuove sfide, con fantastici premi in palio. Giocando alla modalità Incubo 2020, sarà possibile ottenere la copertura Ombra di Mida, il piccone Zucca spaccatutto, il dorso decorativo Bobo e tanto altro.

