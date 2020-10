Covid, Ricciardi: “Milano, Napoli e Roma sono già fuori controllo”

Emergenza Covid, Milano, Napoli e Roma fuori controllo. A dichiararlo Walter Ricciardi durante un webinair

L’emergenza Covid si fa sempre più preoccupante anche in Italia. I numeri parlano di un virus che è tornato prepotentemente a farsi sentire, con gli ospedali che stanno tornando ad accogliere un numero troppo alto di pazienti. Già da domani, la Lombardia applicherà il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 del mattino seguente. Stesso discorso per la Campania, che ha anticipato le misure a venerdì.

Intervenuto durante un webinair, il consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 Walter Ricciardi ha commentato la situazione attuale, soffermandosi sulle grandi città. “Aree metropolitane come Milano, Napoli e ormai anche Roma sono già fuori controllo. Il contenimento dell’epidemia è fuori controllo per gli standard di tracciamento” ha rivelato, aggiungendo: “Bisogna assolutamente fare qualcosa, si rischia il peggio“.

Covid, Ricciardi: “Quando non si riesce a contenere, si blocca la mobilità”

Nel corso di un webinair, il consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid Walter Ricciardi ha commentato l’attuale emergenza pandemica che sta vivendo l’Italia, lanciando l’allarme. “Le grandi città sono fuori controllo. Quando non si riesce più a contenere il virus, bisogna bloccare la mobilità. Il che è una cosa terribile” ha dichiarato, aggiungendo che: “Sembra di essere tornati nel 1400. Si tratta di decisioni obbligate, nonostante tutte le tecnologie di cui godiamo“.

Ricciardi ha poi concluso il suo intervento relativo all’emergenza Coronavirus attuale chiedendo tempestività e coraggio ai politici al governo. “Bisogna essere rapidi e coraggiosi nel prendere decisione. Se non si dà sicurezza ai cittadini, è impossibile ricostruire un futuro economico” le parole riportate da Adnkronos.

