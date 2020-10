Covid, oltre 54mila denunce di contagi sul lavoro: 319 i morti

Sono oltre cinquantaquattromila le denunce di contagio da Covid sul lavoro arrivate all’Inail: di questi, 319 i morti

Alla fine del mese scorso le denunce all’Inail, in merito alla questione legata ai contagi da coronavirus sul lavoro, hanno superato le 54 mila unità (precisamente 54.128). Rispetto ad agosto, vi è stato un aumento di 1919 denunce. A riportare i dati è proprio l’Inail attraverso il suo report. I decessi denunciati sono invece 319, 16 in più rispetto a due mesi fa. I decessi sono distribuiti per la gran parte tra marzo ed aprile, non vi sono stati casi a settembre.

Covid, i decessi sul lavoro soprattutto tra gli uomini

I casi denunciati nel mese scorso sono pari al 15% del totale delle denunce di infortuni sul lavoro pervenute da inizio anni. L’incidenza è pari al 17,2% rispetto al totale dei contagi nazionali comunicati dall’Iss alla stessa data. Si sono concentrati principalmente nei mesi di marzo (51,2%) ed aprile (33,8%). Rispetto al monitoraggio precedente, effettuato al 31 agosto, le denunce in più sono 1.919. Di queste ultime, 1.127 relative a infezioni avvenute in settembre e le altre 792 nei mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati. I decessi sono concentrati soprattutto tra gli uomini (84,0%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni (19,4%). L’età media dei deceduti è di 59 anni.

#Inail – Online #report contagi sul lavoro da #Covid19 dei premi nove mesi del 2020: in aumento le denunce e i decessi rispetto al mese precedente. Il comunicato stampa: https://t.co/pLDglYqZbL@DPCgov pic.twitter.com/79Xc12r6vc — Inail (@inail_gov) October 21, 2020

