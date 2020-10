Covid-19, Speranza: “Potrebbero arrivare misure ulteriori”

Emergenza Covid-19, il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto in videocollegamento all’Assemblea di Assogenerici

Sono settimane molto complicate anche per l’Italia. L’emergenza Covid-19 è ormai tornata ad essere un problema serissimo, tanto che il governo ha emanato un nuovo Dpcm con restrizioni ancor più severe rispetto a prima. Inoltre, Lombardia e Campania hanno annunciato il coprifuoco a partire dalle ore 23 e fino alle 5 di mattina.

Intervenuto in videoconferenza all’Assemblea pubblica di Assogenerici, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato proprio di questo tema, svelando possibili scenari futuri per fronteggiare l’emergenza. “Sono ore molto complicate, siamo in continuo contatto con le regioni italiane per costruire misure adatte a rispondere all’aumento dei contagi” le parole riportate da Adnkronos: “Dobbiamo farci trovare pronti per questa nuova sfida alla quale il virus ci sta mettendo di fronte“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, scatta il coprifuoco in Lombardia: multe fino a 3.000 euro

Covid-19, Speranza: “Giorni difficili, serve collaborazione di tutti”

Una notizia che era già nell’aria. Intervenuto all’Assemblea pubblica di Assogenerici, il ministro della Salute Roberto Speranza ha preannunciato che potrebbero arrivare misure ulteriori per fronteggiare l’emergenza Covid-19. “Si tratta di una partita che richiede l’attenzione massima, e dal governo centrale e da quelli regionali e dalle autonomie locali” ha continuato il ministro: “Serve attenzione massima anche da parte dei cittadini, parte fondamentale per evitare la diffusione del contagio“.

In conclusione al suo discorso, Roberto Speranza ha poi aggiunto che: “Si tratta di giorni molto delicati. I numeri hanno evidenziamo come stiamo vivendo una sfida complicata, in Italia come nel resto del mondo“. Durante il videocollegamento, inoltre, l’associazione che rappresenta il comparto equivalenti, biosimilari e value added medicines ha annunciato che il suo nuovo nome sarà Egualia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Arcuri annuncia: “Presto faremo 200mila tamponi al giorno”