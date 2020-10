Covid-19, primario Policlinico di Milano: “Serve un lockdown autonomo” 

Covid-19, urge un lockdown autogestito dai cittadini a Milano per fronteggiare la curva in risalita. E’ quanto riferisce il dottor Andrea Gori, primario di Malattie Infettive del Policlinico di Milano, intervistato dal Corriere della Sera.

Un lockdown autonomo per la città di Milano. E’ questa la proposta del dottor Andrea Gori, primario di Malattie Infettive del Policlinico di Milano, nonché uno degli ospedali più in apnea, per questa delicatissima fase due. Se non può esservi una chiusura forzata per motivi economici, che ce ne sia un’altra autogestita dove ognuno inizierebbe ad uscire di casa solo e unicamente per motivi primari.

“Milano non può diventare la Bergamo di marzo perché le moltiplicazioni dei fattori non consentirebbero di reggere. Bisogna sempre ragionare sui denominatori”, riferisce il professore. E’ stato così vanificato quanto di buono fatto nei mesi scorsi, ovvero quando “Milano di fatto era riuscita a schermare gli effetti più duri della prima ondata chiudendosi in casa prima che l’onda arrivasse da Bergamo e Lodi. Si era fatto di tutto purché reggesse”.

Covid-19, serve lockdown autonomo a Milano

E ora che il capoluogo lombardo è tornato ad avere numeri preoccupanti, serve soprattutto il buonsenso dei cittadini per uscirne il prima possibile. Ed è da qui che nasce la proposta di un rintanarsi volontario, dettato dall’esigenza di contenere la curva epidemiologica prima che sia troppo tardi. Anche perché siamo appena agli inizi, con la situazione destinata a complicarsi con l’alta stagione invernale.

Potrebbe interessarti anche —–> Autocertificazione in Campania, ci risiamo: ecco l’ordinanza

Motivo per cui: “Ora ci affidiamo alla responsabilità e alla coscienza di ogni individuo: quella sorta di lockdown volontario potrebbe però aiutarci molto in questa fase, a prescindere dalle regole imposte del coprifuoco. Che anche ad essere ottimisti, prima di 10 giorni non possono dare frutto”, sentenzia il dottor Gori.

Nel frattempo la macchina sanitaria sta reagendo alla grande, con riconversioni rapide e nuovi reparti creati ad hoc in caso di necessità. Ma i numeri sono allarmanti: “Se oggi vediamo 30 persone, sappiamo che domani potrebbero essere di più e ci adeguiamo per non andare in affanno”. E soprattutto: “L’incremento dell’età media dei ricoverati non ci lascia fiduciosi”.

Leggi anche —-> Covid, Crisanti frena: “Irrealistico un vaccino tra due mesi”