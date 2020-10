Covid-19, primario Cotugno: “Serve lockdown di 15 giorni” 

Covid-19, solo un lockdown di 15 giorni può frenare l’ondata di contagi ed evitare un tracollo totale per Natale. Lo assicura Nicola Maturo, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Cotugno.

Un lockdown di 15 giorni. E’ questo quanto avanza il dottor Nicola Maturo, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Cotugno, intervenuto sulla criticità in corso in Campania dal post vacanze. E’ a suo avviso l’unico modo concreto per fronteggiare veramente questa seconda ondata che ha già travolto in pieno il territorio.

Il coprifuoco annunciato ieri dalla Regione, pertanto, non basta. Serve una presa di posizione ancor più forte come riferito al Tg regionale: “Al punto in cui siamo, una chiusura serale non basta. Servirebbe un vero e proprio lockdown di almeno due settimane”. Un sacrificio dolorosissimo ma da compiere, se prossimamente non ci si vuole sprofondare in un tunnel ancor più buio.

“Bisogna immediatamente interrompere la catena dei contagi – continua il professor Maturo – e per riuscirci serve un intervento deciso. Se non fermiamo adesso il flusso, bisognerà farlo più avanti e sarebbe così un pessimo Natale”, assicura il primario. Si tratterebbe nel caso di un blocco totale proprio come avvenuto in primavera, dove operativi resterebbero solo le attività di beni primari.

Un altro messaggio inquietante, nel frattempo, è arrivato anche da Bruno Zuccarelli, vicepresidente dell’Ordine di Napoli: “Questa è una guerra – ha infatti incalzato il medico – e la Campania è malata. Far finta di non riconoscerlo porterebbe presto a un disastro totale. Se non arriverà una svolta, presto potremmo vedere anche qui sfilare i carri militari che trasportano le bare dei nostri cari. La situazione, vi assicuro, è più grave di quel che può sembrare”.

