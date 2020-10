Covid-19, nuovo positivo in Serie A: il riepilogo dei contagiati 

Covid-19, nuovo contagio in Serie A come confermato da un comunicato ufficiale. Ecco di chi si tratta e il riepilogo nel campionato italiano.

Nuovo positivo in Serie A, col Covid-19 che continua a insidiare il campionato italiano. Si tratta adesso di un tesserato della Fiorentina, non un calciatore ma un membro dello staff. A comunicarlo è la stessa società gigliata attraverso il proprio sito ufficiale, si tratta del primissimo caso nel club toscano.

Ecco la nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

Covid-19, la situazione in Serie A

La squadra di Giuseppe Iachini pertanto resterà in ritiro forzato, dove verranno ripetuti più volte i tamponi in vista del match di domenica sera alle 18.00 contro l’Udinese all’Artemio Franchi. Squadra friulana che, per ironia della sorte, ha già vissuto una situazione simile lo scorso weekend quando in casa Parma erano emersi dei casi a ridosso della partita.

Nel frattempo sono 34 i giocatori attualmente contagiati in Serie A. Tra questi c’è Marco Cernesecchi dell’Atalanta che ha contratto il virus nel ritiro dell’under 21, così come è accaduto per Denis Dragus del Crotone. Il Genoa, dopo il maxi focolaio esploso, attualmente conta solo Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males e Davide Zappacosta.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, è ufficiale: annullato l’Europeo under 19

Sono quattro invece i tesserati dell’Inter attualmente positivi: Roberto Galgiardini, Ionut Radu, Milan Skriniar e Ashley Young. Nella Juventus, come noto, sono out Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. Nel Milan si conta invece il solo Matteo Gabbia, mentre nel Napoli, fortunatamente, restano contagiati solo Eljif Elmas e Piotr Zielinski dopo l’enorme rischio corso col Genoa.

Per quanto riguarda il Parma si registrano invece Juan Francisco Brunetta, Bruno Alves, Jacopo Dezi, Roberto Inglese, Lautaro Rodrigo Valenti e altri due giocatori i cui nomi non sono stati successivamente comunicati. Nella Roma – seguendo l’ordine alfabetico – ci sono in lista Amadou Diawara e Riccardo Calafiori, mentre in casa Sassuolo è toccato a Jeremy Toljan e lo Spezia vede Riccardo Marchizza e Giulio Maggiore.

Il Torino ha due positivi ma non ha svelato l’identità dei giocatori, il Verona chiude con Antonin Barak e Koray Gunter. Sono appena sette le realtà di prima categoria che non contano ancora giocatori positivi. Si tratta di Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina appunto (anche se ora è tutto da verificare), Lazio, Sampdoria e Udinese. Per il momento non ci sono allenatori o presidenti colpiti dalla pandemia.

Leggi anche —-> Covid, Crisanti frena: “Irrealistico un vaccino tra due mesi”