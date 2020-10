Covid-19, Napoli-AZ Alkmaar si gioca: la decisione dell’Uefa. Dopo i dubbi palesati nei giorni scorsi per i casi di positività nella squadra olandese, il massimo organismo calcistico europeo ha espresso il parere definitivo

Il Napoli è ancora una volta al centro di problemi legati al Covid-19. La squadra di De Laurentiis ha prima dovuto affrontare il Genoa colpito da un focolaio alla vigilia della sfida del San Paolo. Poi ha saltato la trasferta di Torino contro la Juventus per la decisione di una delle Asl campane. Il giudice sportivo ha inflitto il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Ora alla vigilia dell’esordio in Europa League arriva un altro caso legato al coronavirus. Le positività riscontrate dell’AZ Alkmaar avevano fatto ipotizzare su una possibile sospensione del match. Nel gruppo squadra olandese sono ben 13 i giocatori del in isolamento causa Covid-19. Tutto però è, stato stoppato dall’Uefa che ha ribadito come il protocollo parli chiaro in questi frangenti.

L’Az ha la possibilità di contare su almeno 17 giocatori, di cui due portieri e quindi non sussistono le motivazioni per un annullamento del match.

Covid-19, Napoli-AZ Alkmaar si gioca: la Uefa chiede di rispettare il protocollo

A ribadire la decisione del massimo organismo continentale a livello calcistico, ci ha pensato Armand Duka, membro del Comitato Esecutivo Uefa in un’intervista rilasciata al Mattino di Napoli.

“Non ci sono pericoli. Il protocollo è chiaro e siamo in costante contatto con la società olandese. non esistono i presupposti per non disputare la partita“.

L’unica realtà ostativa, che potrebbe prevaricare anche la decisione dell’Uefa, è proprio la Asl locale del capoluogo campano. In caso di intervento dell’azienda sanitaria la gara potrebbe essere spostata, riposizionandola in un altro periodo del calendario. Il problema sarebbe a quel punto trovare uno spazio libero visti gli impegni ravvicinati.

