Covid-19, coprifuoco nel Lazio. La regione italiana ha varato a sua volta delle leggi per evitare che la sera si facciano assembramenti pericolosi.

Il Covid-19 non sta rallentando e di certo non farà nulla per evitare di diffondersi il più possibile. Purtroppo l’Italia è nel bel mezzo di un’ondata di contagi di ritorno, che in questo momento sta investendo gran parte dell’Europa. La malattia originatasi nei mercati della carne di Wuhan si è diffusa in tutto il mondo e ora viviamo in uno stato di pandemia che ci è stranamente e terribilmente familiare. In questo momento la nazione è in una situazione critica e per questo motivo il governo e le singole regioni stanno prendendo delle decisioni importanti in materia di decisione per evitare che i contagi continuino.

Covid-19, coprifuoco nel Lazio: la regione segue la Campania

Il Covid-19 non sta rallentando, siamo noi a dover fare qualsiasi cosa per cercare di fermarlo. E, ancora una volta, il distanziamento sociale diventa la chiave per evitare che la malattia si diffonda tra le persone. Per farlo bisogna fare dei sacrifici e allontanarci, stare a distanza, limitare le nostre interazioni. Una scelta senza dubbio dolorosa, ma che non possiamo evitare in questo momento storico. Lo ha capito la Regione Lazio che, seguendo l’esempio della Campania di De Luca, ha varato il coprifuoco. Come quello che entrerà in vigore in tutto il napoletano, anche il decreto della Regione Lazio inizierà ad essere effettivo questo venerdì 23. Il coprifuoco sarà valido da mezzanotte alle 5 di mattina, una fascia in cui sarà possibile muoversi soltanto previa autocertificazione con motivi validi e certificati. Pertanto la stretta si diffonde anche nella capitale.

