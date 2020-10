Covid-19, l’ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile. I contagi in Italia continuano a salire. Dopo la giornata di ieri dove si sono registrati casi sopra i 10mila, oggi si sale addirittura sopra i 15mila.

In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a destare preoccupazioni. Nonostante le restrizioni del DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte, in seguito all’aumento a dismisura di casi dal 4 ottobre ad oggi, i casi continuano ad aumentare. I casi sono aumentati a dismisura e oggi le positività al coronavirus sono superiori ai 15mila casi. Numeri che preoccupano gli esperti.

L’ultimo bollettino medico, emanato dalla protezione civile, infatti mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che pur se più basso continua preoccupare il Bel Paese.

Covid-19, bollettino 21 ottobre: 15.199 contagi e 127 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 10874 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 21 ottobre, in Italia il numero di contagiati scende a 15.199 positivi su 177.848 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 127, mentre il numero di guariti è di 2369. Salgono a 56 il numero di persone in terapia intensiva.

• 15.199 contagiati

• 127 morti

• 2369 guariti

+56 terapie intensive | +603 ricoveri

177.848 tamponi

Tasso di positività: 8,5% (+1,0%)

