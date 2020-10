Coronavirus, Sala: “A Milano effetto dirompente. Over 65 restate a casa”

Coronavirus, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato su Facebook l’attuale emergenza nel capoluogo lombardo

L’emergenza Coronavirus in Italia è un problema sempre più serio. Dopo le disposizioni del governo con l’ultimo Dpcm, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha disposto il coprifuoco dalle ore 23 e fino alle ore 5 già dal prossimo giovedì 22 ottobre. A tal proposito, è intervenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala tramite la sua pagina Facebook.

“La Lombardia sta vivendo un’impennata di contagi, di ricoveri e di terapie intensive molto importante. Bisogna tenere il tutto sott’occhio” si legge nel post: “Non possiamo far sì che il prezzo di tutto questo venga pagato da Milano. Ogni qualvolta il virus si scatena in una grande città, l’effetto è dirompente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Arcuri annuncia: “Presto faremo 200mila tamponi al giorno”

Coronavirus, Sala: “Chiedo agli over 65 di restare a casa”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato sulla sua pagina Facebook l’attuale emergenza Coronavirus che sta vivendo l’Italia, con particolare riguardo nei confronti della Lombardia. “Diverse città vicino Milano sono a rischio di focolai. Invito quindi tutti gli over 65 a rimanere a casa. A meno che non ci siano necessità primarie” ha continuato nel post: “Sto facendo il possibile per tutelare alcune categorie, come i baristi e i ristoratori. Spero che il governo faccia qualcosa in questo senso, il coprifuoco è un danno incredibile per loro”.

Infine, a conclusione del lungo messaggio pubblicato su Facebook, il sindaco Sala ha affrontato anche il discorso relativo alla fine del suo mandato come primo cittadino di Milano. “Siamo ormai quasi giunti al termine del mio mandato. Le idee del consenso e del futuro contano zero per me al momento” ha concluso: “L’unica cosa che importa è la protezione dei miei cittadini, farò tutto il possibile per Milano“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Gualtieri: “Se conteniamo l’emergenza, stime 2021 positive”