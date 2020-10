Coronavirus, ospedali della fiera di Milano e di Bergamo attivi: la nota

Coronavirus, riaprono gli ospedali in fiera Milano e a Bergamo. La decisione è stata comunicata poco fa dal governatore Attilio Fontana

La Lombardia è tra le regioni maggiormente colpite dal Coronavirus. Dopo il Dpcm esposto dal Premier Conte in diretta nazionale, è arrivata la richiesta – subito accettata – da parte del governatore Attilio Fontana: coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino seguente. I numeri continuano ad essere molto alti, e anche gli ospedali stanno tornando a riempirsi.

Per questo motivo, con una nota ufficiale il presidente della Lombardia ha annunciato la riapertura delle strutture ospedaliere straordinaria della Fiera di Milano e di Bergamo. “Una decisione necessaria. Riaprono nei prossimi giorni e garantiranno i primi 201 posti letto in terapia intensiva sin da subito” si legge nella comunicazione: “Gradualmente, questi verranno occupati da tutti i pazienti colpiti dal Coronavirus”

Coronavirus, Gallera: “153 posti a Milano, 12 suddivisi in 4 moduli a Bergamo”

Ora è ufficiale: riaprono gli ospedali straordinari della Fiera di Milano e di Bergamo. Una decisione comunicata poco fa dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il presidente di Regione sta lavorando insieme ai vari organi per tentare di rallentare la curva dei contagi da Coronavirus. La situazione sembra essere sempre di più fuori controllo, tanto che da domani giovedì 22 ottobre sarà attivo il coprifuoco dalle 23 di sera alle 5 del mattino successivo.

L’assessore al Welfare Gallera ha spiegato come saranno suddivisi i 201 posti letto in terapia intensiva, disponibili a partire dai prossimi giorni. “Per come sono messe ora le cose, saranno attivati 153 letti nel padiglione situato nella Fiera di Milano. A Bergamo ci saranno 4 moduli da 12 posti letto ciascuno” le parole riportate dall’Ansa: “Le disponibilità saranno occupate in base alla saturazione dei reparti Covid negli ospedali“.

